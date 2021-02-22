В полиции возбуждено уголовное дело в связи с заявлениями лидера «Движения по спасению Родины» Вазгена Манукяна, сделанными в ходе митинга оппозиции. Об этом сообщил советник генпрокурора Армении Гор Абрамян.

Он отметил, что дело заведено по статье 301 (публичные призывы к насильственному захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному изменению конституционного строя Республики Армения) Уголовного кодекса страны.

Напомним, 20 февраля на митинге в Ереване Манукян заявил, что для достижения смены власти в Армении необходимо сломать опоры, на которых держится власть премьер-министра Никола Пашиняна. По мнению оппозиционера, нужно оказать массовое народное давление на силовые структуры и депутатов фракции «Мой шаг», провести разъяснительную работу среди инертного электората, противостоять структурам, которые финансируются из внешних источников, и агентурной сети. Манукян подчеркнул, что если этот план «А» не сработает, то оппозиция задействует план «Б» – взятие власти с молниеносной скоростью.

После подписания трехстороннего заявления по Карабаху в Армении начались акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Ряд оппозиционных сил выдвинул своего кандидата на пост главы правительства – лидера «Движения по спасению Родины» Вазгена Манукяна.

Minval.az