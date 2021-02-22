Председатель постоянной комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян в интервью «Азатутюн», комментируя призыв оппозиции быть готовым к мгновенному захвату власти путем восстания, заявил, что государство готов защищать своих граждан и государственные объекты.

Кроме этого он напомнил, что «государство обладает монопольным правом стрелять».

Выступая на митинге в минувшую субботу, лидер движения Вазген Манукян представил план «А» и план «Б» борьбы за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, которого оппозиционные группы считают винновым в поражение в Карабахской войне осенью прошлого года.

«Армения должна кипеть, каждый день должны проходить демонстрации, город должен быть парализован, должны быть забастовки, колонны машин должны ездить по всей Армении, призывая людей к протестам, объединять людей и вместе ломать опоры, на которых держится Никол Пашинян. Это требует работы, времени. Но есть и план «Б»: в любой момент, будет ли это сегодня, через неделю или через десять дней, нужно быть готовыми с молниеносной скоростью взять власть путем восстания», — отметил Манукян.

Minval.az