Армения сможет обеспечить безопасность проходящего по армянской территории транспортного сообщения из Азербайджана в Нахчыван, заявил в интервью РИА Новости министр обороны страны Вагаршак Арутюнян.

«Прежде всего, хочется сразу отметить, что употребление термина «коридор» некорректно в случае, когда речь идет о транспортном сообщении между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой», — сказал Арутюнян.

По его словам, в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, коридором является лишь Лачинский, который обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией, во всех остальных случаях речь можно вести только о транспортных коммуникациях.

«Отвечая на поставленный вопрос, могу сказать, что Армения, согласно взятым на себя обязательствам, обеспечит соблюдение требований по безопасности вышеназванного транспортного сообщения. Вопрос привлечения армии к его охране на данный момент не стоит, а контроль за транспортным сообщением, опять-таки согласно трехстороннему заявлению, возложен на органы Пограничной службы ФСБ России», — сказал министр.

Minval.az