Врач инфекционной больницы № 2 Москвы Илья Акинфеев рассказал об опасных симптомах штамма H5N8 птичьего гриппа А.

Он отметил, что хотя все варианты этого вирусного заболевания протекают у человека со схожей симптоматикой, инфекция переносится организмом нелегко.

«Резкое начало заболевание, сильная интоксикация, загрудинная боль, сухой кашель и резкое поднятие температуры до 39-40 градусов», — сказал Акинфеев в комментарии агентству Ura.ru, уточнив, что только специфическая диагностики позволяет определить, каким именно штаммом гриппа человек заразился.

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