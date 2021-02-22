Никол долгое время доставал Путина необходимостью создания армяно-российской комиссии высокого уровня, которая бы взяла под свой контроль значимые вопросы двусторонней повестки России и Армении. Об этом в своем Telegam-канале написал бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян.

«Никол долгое время доставал Путина необходимостью создания армяно-российской комиссии высокого уровня, которая бы взяла под свой контроль значимые вопросы двусторонней повестки России и Армении. Кто-то умный и образованный из его окружения нашептал Капитулянту, что подобная комиссия , «Черномырдин-Гор», работала по российско-американской повестке. Комиссию, призванную преодолеть сложности и наследие Холодной Войны между США и Россией, возглавили тогда вице-президент США и премьер России. Важность такой комиссии была столь высока, что во времена Обамы и Путина, например, ее возглавляли Сергей Лавров и Хиллари Клинтон. То есть уровень руководителей комиссий отражал степень значимости этого института для обеих сторон.

И вот Никол вроде достучался: Путин согласился на создание такой комиссии, отметив, что с российской стороны комиссию будет возглавлять Дмитрий Медведев. Медведев – бывший президент и премьер-министр России, ныне зампредседателя Совбеза РФ (где он является заместителем Путина), и его фигура в данном контексте подчеркивает серьезность подхода России к армяно-российским отношениям. Ожидалось, что и с армянской стороны комиссию возглавит равнозначное Медведеву лицо. Но ответ Никола на вопрос: «Кто будет с армянской стороны возглавлять комиссию?», скорее всего озадачил Путина. Никол назвал имя Сурена Папикяна (министр территориального управления и инфраструктур Армении) и это крайне показательно.

Николу кажется, что из всех его марионеток, Папикян – самый адекватный и сильный переговорщик. Возможно, в команде Пашиняна так оно и есть, и Сурен Папикян – с его мутным прошлым, настоящим, а главное – будущим, с его судимостью за поножовщину и его готовностью во всем потакать Николу – действительно незаменимый кадр. Но кто такой Папикян, если посмотреть на него в масштабе межгосударственных отношений?!

Неясно, чего Никол хочет добиться этим своим решением. То ли он намеренно наносит очередной удар армяно-российским отношениям, то ли он в очередной раз потерял чувство реальности и решил уравнить своего любимчика с Медведевым.

Не нужно быть опытным дипломатoм, чтобы понять: армяно-российская комиссия либо умрет, так и не родившись, либо с российской стороны ее работу будет координировать помощник или референт Медведева.

Воинствующий идиотизм – это то, к чему мы уже привыкли. Но надо быть законченным кретином, чтобы дважды наступить на одни и те же грабли. Увы, но судьбой армяно-российских отношений с армянской стороны в очередной раз распоряжаются воинствующие дегенераты», — написал Микаэл Минасян.

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