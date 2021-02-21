Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская признала, что оппозиция «потеряла улицы», однако выразила надежду, что протестующие продолжат акции уже этой весной. Интервью с Тихановской разместила на своем сайте швейцарская ежедневная газета Le Temps. Материал с находящимся в Вильнюсе лидером белорусской оппозиции опубликован в преддверии ее визита в Швейцарию.

«Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих — у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли», — заявила Тихановская. Вместе с тем она указала, что уже сейчас идет построение структур для «завтрашней борьбы». Она добавила, что предпринимаются попытки связать между собой различные оппозиционные объединения — на уровне врачей, учителей, бывших силовиков.

«Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению — до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной», — резюмировала экс-кандидат в президенты.

Светлана Тихановская выразила надежду на то, что в ходе своего визита в Швейцарию встретится с новым председателем Федерального совета этой страны Андреасом Эби, а также с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. С ней лидер белорусской оппозиции, в частности, надеется обсудить перспективы «международного расследования преступлений, совершенных в стране в последние месяцы».

Minval.az