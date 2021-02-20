Кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани проведет переговоры с азербайджанским и турецким коллегами в связи с платформой «3+3».

Во время выступления на заседании парламентского комитета Д.Залкалиани отметил, что в регионе сложилась довольно сложная ситуация, и окончательное решение по предложенным платформам должны принять три страны Южного Кавказа, сообщает АПА.

«В регионе сложилась довольно сложная ситуация, мы видим предложения по созданию различных важных платформ, таких как «3+3» и «3+2». Вопрос требует диалога со странами-партнерами, решение примут три страны Южного Кавказа. В связи с этим я провел обсуждения с азербайджанскими и армянскими партнерами на определенные темы. В то же время я буду обсуждать этот вопрос с нашими азербайджанскими и турецкими партнерами», — отметил Д.Залкалиани.

Он подчеркнул, что необходимо достичь консенсуса между тремя странами Южного Кавказа и показать всему миру потенциал сотрудничества между странами региона.

Д.Залкалиани также отметил, что после переноса 9-й трехсторонней встречи глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции, запланированной на 19 февраля в Баку, он связался со сторонами и выразил готовность встретиться в ближайшее время и обсудить актуальные вопросы.

Minval.az