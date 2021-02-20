Армянская оппозиция анонсировала массовые акции неповиновения в режиме нон-стоп для того, чтобы добиться свержения действующих властей во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом сказал координатор «Движения по спасению Родины» Ишхан Сагателян в завершении митинга.

«20 февраля объявляем новую страницу нашего движения. Мы договорились, что общенародное требование о свержении действующих властей станет общенародной борьбой», — сказал Сагателян.

По его словам, город должен быть парализован. «Пока в нашей стране есть Никол Пашинян стабильности и спокойствия не будет», — добавил Сагателян.

Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян призвал сторонников быть готовыми в любое время с «молниеносной быстротой» взять власть.

Об этом он заявил на многотысячном митинге с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, который проходит в субботу на площади Свободы в Ереване.

Манукян заявил о необходимости лишить Пашиняна трех его опор поддержки: оставшейся части населения, силовиков, провластных депутатов.

Minval.az