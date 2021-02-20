На площади Свободы в столице Армении Ереване прошел митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его команды, сообщает news.am.
Издание отмечает, что митинг организован «Движением по спасению Родины».
На площади Свободы в столице Армении Ереване прошел митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его команды, сообщает news.am.
Издание отмечает, что митинг организован «Движением по спасению Родины».
Дата: 2021/02/20 15:50
Раздел: Бывший СССР
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