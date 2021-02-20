Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству нарастить объемы военного производства и обеспечить армию новым вооружением. Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы государства.

По словам президента, повышение доли оборонного заказа необходимо для укрепления вооруженных сил, которые в скором времени начнут функционировать в соответствии со стандартами НАТО. Он также потребовал от кабмина разработать планы по развитию космической отрасли и перевооружению войск.

«Глава государства также настаивает на обеспечении всех категорий военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокой заработной платой и выработке четкой программы обеспечения жильем», — говорится в сообщении.

Minval.az