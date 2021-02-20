Алексея Навального могут этапировать в колонию сразу после решения Мосгорсуда о замене ему условного срока на реальный, сказал ТАСС заявил адвокат Навального Вадим Кобзев.

«Теоретически, его могли отправить еще после решения первой инстанции. Навального могут отправить в колонию и сегодня, а могут — после решения по делу о клевете. Мы не знаем точно, когда это произойдет», — сказал Кобзев.

По словам адвоката, сторона защиты Навального обжалует решение Мосгорсуда о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

«Конечно, мы подадим кассационную жалобу на сегодняшнее решение Мосгорсуда», — сказал он.

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