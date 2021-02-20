Мосгорсуд удовлетворил ходатайство гособвинителя и сократил срок наказания учредителю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному на 50 дней. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает РАПСИ.

В срок отбытия наказания осужденному будет засчитано время, проведенное Навальным под арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Таким образом, Навальный с учетом отбытого наказания проведет в колонии 2,5 года, отмечает РИА Новости.

Ранее апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным решение о замене Навальному условного срока на реальный.

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