Гособвинитель попросила сократить срок наказания учредителю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному на 50 дней. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает РАПСИ.

«Я прошу изменить решение районного суда: зачесть в срок отбытия наказания время, проведенное Навальным под арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года», — заявила прокурор, отметив, что в остальной части просит оставить решение без изменения, а апелляционную жалобу защиты Навального — без удовлетворения.

Ранее адвокаты Навального попросили Мосгорсуд отменить постановление о замене ему условного срока реальным.

Minval.az