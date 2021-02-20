Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от COVID-19 «КовиВак», созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, первые 127 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.

Препарат «КовиВак» — не просто третий по счету после «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», но и третий по виду. Его разработали на основе целого инактивированного (иногда говорят «убитого») коронавируса. При введении организм распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям.

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