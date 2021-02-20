Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил «Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Турции о сотрудничестве в области оборонной промышленности».

Соглашение было подписано во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан 31 октября 2017 года. В рамках визита состоялось шестое заседание Азербайджано-турецкого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. После встречи были подписаны документы. Документ в области оборонной промышленности подписали министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и тогдашний министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Minval.az