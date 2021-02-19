«Армения обязательно должна предоставить Азербайджану карты заминированных территорий вокруг Нагорного Карабаха», заявил главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, выступая во время телемоста Москва-Баку в «Национальной Службе Новостей» на тему первого визита российских парламентариев на освобожденные от оккупации азербайджанские территории.

По его словам, в освобожденных от оккупации Агдамском и Физулинском районах есть сотни квадратных километров заминированной территории: «Без карты трудно обеспечить безопасность возвращения мирных азербайджанцев, которые 30 лет назад были вынуждены покинуть родные земли. К сожалению, мы не видим доброй воли армянской стороны в этом вопросе. Армения не хочет передать карты заминированных территорий. Она демонстрирует неконструктивность, как всегда».

Российский военный эксперт уверен, что у армянской стороны есть карты заминированных территорий: «Полагаю, что и Азербайджану должна быть оказана соответствующая помощь по линии международных организаций. Разумеется, и Москва и европейские столицы должны употребить свое влияние и авторитет в отношениях с Ереваном для то того, чтобы Армения предоставила Азербайджану карты минных постановок. Безусловно, Россия должна играть особую роль в этом вопросе, потому что она заинтересована в мирном развитии ситуации, возвращении региона к полномасштабной мирной жизни. Без карт заминированных территорий этот процесс может сильно затянуться. Кроме того, хочу особо подчеркнуть один момент. Пока Армения не предоставит карты заминированных территорий Азербайджану, будет сохраняться большая угроза для деятельности и безопасности российских миротворцев в регионе».

Minval.az