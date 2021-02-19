Российские бизнесмены, близкие к Кремлю, пока избегут санкций Евросоюза, которые ЕС планирует ввести из-за уголовного преследования оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает брюссельское издание EUObserver, ссылаясь на слова дипломатических источников.

По данным издания, министры иностранных дел стран ЕС на встрече 22 февраля в Брюсселе собираются одобрить введение санкций только в отношении российских чиновников, причастных к тюремному заключению Навального. Им грозит запрет на въезд и замораживание активов в ЕС.

Один из источников издания сказал, что Евросоюз может ввести санкции против олигархов, только если для этого есть прочная правовая база, чтобы российские бизнесмены не добились отмены ограничений через суд.

18 февраля агентство Bloomberg сообщило, ссылаясь на неназванных дипломатов, что санкции ЕС «вряд ли» будут нацелены на российских бизнесменов, как того добиваются ближайшие сторонники Навального, «поскольку некоторые члены блока опасаются сжигать все мосты с Москвой». По данным агентства, санкции могут ударить по российским чиновникам и организациям, которых считают причастными к преследованию Навального.

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