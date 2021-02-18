Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал отставку премьер-министра Георгия Гахария. По словам Саакашвили, «это большая победа».

«Сегодня в Грузии ушел в отставку премьер-министр правительства-узурпатора, поскольку не пожелал брать на себя ответственность за приказы Иванишвили о кровопролитии и массовом разгоне народа.

Это действительно большая победа оппозиционного единства, Ники Мелия и грузинского народа. Сейчас главное это единство не ослабить, а наоборот расширить, поскольку главное требование грузинского народа и оппозиции — внеочередные выборы», — цитирует Саакашвили «Грузия online».

Он считает, что после отставки премьера в Грузии должны быть назначены внеочередные выборы.

«Хочу обратиться к иностранному дипломатическому корпусу. Большое спасибо послу ЕС за вчерашнее очень правильное заявление. Сегодняшнее заявление посла США тоже было очень правильным, но сейчас все должны сказать, что в стране, в которой премьер-министр ушел в отставку и в правящей коалиции глубокий кризис, во всех случаях, были бы проведены внеочередные выборы.

Чем Грузия хуже других стран? Если вы признаете, что мы полноценная страна. Если признаете, что Грузия управляется одним олигархом, выборы не нужны. Поэтому сейчас и вы должны сделать выбор, ибо мы никогда не примем, чтобы на нас смотрели как на второстепенную страну», — заключил Саакашвили.

Напомним, что утром 18 февраля премьер-министр Грузии Гиорги Гахария объявил о своей отставке. Гахария объясняет, что принял данное решение из-за своей позиции по вопросу ареста председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.

Minval.az