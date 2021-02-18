Состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает Белта. О предстоящей встрече президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в ходе встречи с государственным секретарем Союзного государства Беларусь-Россия Григорием Рапотой.

«Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, «Лукашенко приедет аж $3 млрд просить». Нет, я не еду туда чего-то просить», — подчеркнул президент Беларуси.

Minval.az