Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал «не париться» по поводу западных санкций, так как Москва и Минск смогут самостоятельно обеспечить себя всем необходимым, пишет БЕЛТА.

Лукашенко назвал себя «человеком советского времени», знающим, «что такое госплан» и как спланировать производство необходимых товаров. «Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить», — сказал Лукашенко.

Он предположил, что из-за активного развития экономики и науки со временем вокруг двух стран стали бы собираться и другие страны бывшего СССР, в том числе Украина. «Главный вопрос — договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым», — сказал президент.

Minval.az