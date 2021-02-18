Суд в Минске приговорил журналисток польского спутникового телеканала Белсат Екатерину Бахвалову (Андрееву) и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

«Журналистки Екатерина Андреева и Дарья Чульцова получили по два года лишения свободы в колонии общего режима. Такое решение приняла судья Фрунзенского суда Минска Наталья Бугук», – говорится в сообщении.

Журналистки проходили по делу по статье об организации и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ч.1 ст.342 УК Беларуси). Накануне прокурор потребовала приговорить журналисток к двум годам лишения свободы, а также конфисковать всю технику в доход государства.

По данным государственного обвинения, Бахвалова и Чульцова по предварительному сговору организовывали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и повлекшие нарушения в работе общественного транспорта. Согласно материалам уголовного дела, своими действиями они нанесли ущерб городскому транспортному предприятию в сумме около 11,5 тысяч белорусских рублей. Защита настаивала на невиновности журналисток, которые, по словам адвокатов, выполняли свои профессиональные обязанности.

Сотрудницы телеканала были задержаны 15 ноября прошлого года после прямого эфира в Минске, после того как силовики разогнали мероприятие, посвященное памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. В соответствии с белорусским законодательством журналисткам Белсата, не аккредитованным при МИД Белоруссии, грозило до трех лет лишения свободы. Журналистки не признали вину. Правозащитники назвали их политическими заключенными.

Minval.az