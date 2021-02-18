Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян обсудили на переговорах в Москве все аспекты выполнения трехстороннего соглашения по Карабаху.

Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ по итогам прошедших накануне переговоров.

«Состоялась обстоятельная дискуссия относительно всех аспектов выполнения договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особый акцент сделан на обсуждении вопросов обмена военнопленными, гуманитарного содействия, разблокирования транспортных связей в регионе, в том числе в контексте усилий по линии трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров», — отметили в дипведомстве.

Стороны «с удовлетворением констатировали», что российско-армянские многоплановые союзнические отношения продолжают интенсивно развиваться, несмотря на пандемию коронавируса. «Достигнуто понимание о необходимости последовательной активизации двусторонних обменов по мере снятия санитарных ограничений», — информировали в МИД РФ.

Кроме того, министры рассмотрели актуальные темы региональной и международной повестки дня с упором на ситуацию на Южном Кавказе.

Minval.az