Министерство внутренних дел Грузии отложило исполнение решения суда по делу лидера крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«В связи с отставкой премьер-министра, министерство внутренних дел отложило запланированное мероприятие по делу Ники Мелия», – отметили в МВД.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня заявил, что уходит в отставку из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда.

Minval.az