вропейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить Алексея Навального, которому условный срок по делу о хищении у «Ив Роше» заменили реальным, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.

«Я получила письмо от ЕСПЧ, суд требует незамедлительного освобождения Навального», — сказала адвокат.

Адвокат добавила, что суд применил правило 39 регламента о применении обеспечительных мер. Они являются обязательными для исполнения и применяются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.