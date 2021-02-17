Из Всеармянского фонда «Айастан» пропало 11 миллионов долларов. Об этом пишет телеграм-канал «Дежавю».

Телеграм-канал, в частности, отметил, что в дни войны, когда армяне всего мира переводили деньги во Всеармянский фонд «Айастан», выделенные средства уходили на иные цели. «Другими словами, деньги были собраны, а затем якобы переданы Правительству для покрытия расходов, связанных с потребностями войны. В те дни, как оказалось, также появились люди, которые захотели заработать на войне. Накануне Серж Саргсян в своем интервью заявил, что закупки производились не Министерством обороны, а непосредственно Правительством, причем по завышенным ценам. Речь, в частности, идет о бронежилетах. Бронежилеты закупались в больших количествах и во многих случаях по высоким ценам. Во время войны эти сделки координировали, и в качестве «крестных отцов» выступили 4 человека: депутат Айк Саркисян, «державший бутылку» (правящий блок «Мой шаг» –ред.), правая рука Правительства Эдуард Агаджанян («DJ Эдо»), депутат Андраник Кочарян (правящий блок «Мой шаг» – ред.) и министр Акоп Аршакян (министр высокотехнологичной промышленности Армении – ред.). Во время войны эти 4 персонажа якобы инициируют процесс по закупке оружия и всего необходимого, что они и сделали, правда, за счет средств, полученных из Всеармянского фонда «Айастан» в обход Министерства обороны. Их цель – заработать как можно больше денег. В дополнение к завышенным расходам при покупке бронежилетов есть еще одна история. Они якобы организуют закупки на общую сумму в 11 миллионов долларов, обналичивают данные средства, и до сегодняшнего дня ни приобретенная за эти средства продукция не дошла до места назначения, ни самих средств нет в наличии. Эти темные истории обязательно будут изучены после смены власти в стране. Мы же скоро опубликуем подробности как об исчезнувших 11 миллионах долларов, так и о завышенных расходах при покупке бронежилетов», — отмечает «Дежавю».

Minval.az