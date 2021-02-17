Ирпенский исправительный центр стал первым пенитенциарым учреждением для продажи. Он находится в поселке Коцюбинское Киевской области, передает Информатор со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюська, анонсировавшего «Большую распродажу тюрем».

«Большая распродажа тюрем» дошла до этапа первого аукциона. Напомню, что 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам. 30% — пополнит государственный бюджет», — заявил Малюська.

Стартовая цена тюрьмы 220,2 млн гривен.

Minval.az