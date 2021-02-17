Предполагаемая дочка президента РФ Владимира Путина Луиза Розова зарегистрировалась в социальной сети Clubhouse и поговорила с журналистом Андреем Захаровым — автором расследования о ней, вышедшего в издании «Проект». Znak.com публикует расшифровку разговора.

Девушка отвечала на вопросы множества пользователей в Clubhouse вместе со своими друзьями в ночь на среду, 17 февраля. Одна из ее подруг подключила к разговору журналиста Захарова. Она сделала это специально, узнав Захарова по знакомой Луизе и другим девушкам аватарке. Приводим самые интересные фрагменты разговора. Формулировки ответов и вопросов местами сокращены.

Расшифровка разговора «третьей дочки Путина» и журналиста

Захаров: «Правда ли, что вы дочка Владимира Путина?» Захаров: «Правда ли, что вы дочка Владимира Путина?»

Розова промолчала, ответили хором ее подруги: «Мы договорились, что на этот самый главный вопрос, мы не отвечаем». Захаров: «Сильную ли я вам нанес травму своим расследованием?» Розова: «Нет, что вы. У меня в жизни был такой затор, стагнация. Я очень благодарна, что у меня появилась такая возможность. Меня осветили и узнали мой аккаунт (в Instagram. — Znak.com). Я никак не пытаюсь и никогда не пыталась популяризировать себя. Чувствую себя прекрасно, можно за меня не переживать. Моя жизнь продолжается, и все хорошо». Захаров: «Вы знали, что люди придут в этот Clubhouse, потому что у вас есть флер, что вы дочка Путина. Вы же прекрасно понимали, что треп питерских зумеров никому не интересен, если среди них нет дочки Путина. Вы понимаете, что вы будете с этим делать дальше? Вы же понимаете, что GQ берет интервью у вас только по этой причине?» Розова: «Видимо, вы меня не знаете. Я абсолютно никак отношусь к политике. Делаю, что мне нравится. Думали, что я удалю свой аккаунт? Да черта с два вам. Я живу своей жизнью, я занимаюсь модой. Это не то, что мое центральное увлечение. Мне нравится. Я не буду из-за вашего расследования прекращать все, что делала раньше, как я раньше жила, с кем я раньше общалась. Я люблю визуал и буду любить всегда, буду продолжать это делать». Захаров: «А где вы учитесь?» Розова: «Я учусь на факультете менеджмента в сфере арт и культуры». Захаров: «В университете (СПбГУ. — Znak.com), что ли?» Розова: «Да, в университете. Мне нравится, что там много разных дисциплин. Я очень рада, что сделала такой выбор». Захаров: «А где находится этот факультет?» Розова: «В «тряпке» (речь идет о Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. В нем выпускают модельеров)». Захаров: «Я много читал о вас до расследования. Видно, что вам и вашим друзьям нравится открытая миру Россия, все современное. У вас есть ощущение, что Россия сейчас идет совсем в другую сторону, в сторону закрытости? Например, Clubhouse могут заблокировать или закрыть выезд за рубеж. Вы хотите учиться за границей или работать?» Розова: «Конечно, я не хочу уезжать. Меня очень привлекает мысль, что можно уехать в такое прекрасное место, как Нью-Йорк, или в точку кипения моды — Париж или Милан. Но я, конечно, останусь в своей стране, в своем родном городе. Может, в Москву уеду, она мне тоже очень нравится». Захаров: «Современная Россия вам все-таки нравится? Вам нравится, куда движется Россия?» Розова: «Знаете, похоже, что вы работаете по ночам. Интервью берете…» Захаров: «Нравится или нет? Да или нет? Очень короткий вопрос». Розова: «Ни на один вопрос нельзя ответить однозначно… Вы правы, что я живу в своем арт-мире, это правда, я живу в своем пузыре. Я не смотрю телевизор, иногда слежу за новостями в Telegram-каналах, но тоже не особо. Я смотрю модные показы, я покупаю журнал Vouge, я люблю пойти в соседний ресторан и съесть вкусную пасту, обсудить с друзьями последние сплетни и расследования».

В этот момент подруги Луизы удалили Захарова из комнаты. Но Луиза все равно договорила.

Розова: «Люди приходят в аккаунт, пишут, что, мол, бренды выставляет, коробки именные. Но нет ничего в этом с моей стороны. Я не кичусь, это не позерство. Мне просто нравится такой визуал».

Затем Луиза еще поговорила немного с подругами о наказании за клевету, не уточнив, кто и как ее оклеветал. Она упомянула приписанную ее семье «недвижимость и яхту».

Кроме того, в ходе беседы одна из пользователей Clubhouse, которую тоже подключили к беседе, поинтересовалась мнением Луизы Розовой о фразе «если бы хотели убить, убили». Возможно, имелась в виду фраза президента РФ Владимира Путина, сказанная им на пресс-конференции в середине декабря 2020 года: «Кому он нужен-то? Если бы хотели, они бы довели дело до конца». «По поводу вашего вопроса… Знаете, есть такая штука… Не знаю, правильно ли я сейчас скажу… Называется «золотой миллиард», это общество таких богачей, которые как раз устроили всю эту канитель с коронавирусом… Получается, что они убивают людей. Почему, если они могут это делать, то правительство не может — в разумных целях? Не скажу, что я за, но такое есть, и мы в этом живем», — ответила Розова на вопрос пользователя соцсети. Издание «Проект» писало о петербурженке Светлане Кривоногих. Она родилась в простой семье, детство провела в коммуналке на Гороховой улице Санкт-Петербурга, училась в Университете экономики и финансов на кафедре международных экономических отношений, диплом получила в 2000 году. Примерно в это же время финансовое благосостояние ее семьи значительно улучшилось: из коммуналки Кривоногих с матерью переехала в элитное жилье. Ссылаясь на знакомых Кривоногих, издание пишет, что примерно в это же время Кривоногих познакомилась с Владимиром Путиным. Около десяти лет назад отношения, утверждает издание, завершились. По данным «Проекта», у Кривоногих есть дочь, родившаяся в 2003 году. «В копиях документов, с которыми ознакомился «Проект», отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество — Владимировна», — сказано в материале.

Minval.az