В декабре 2020 года Россия вновь увеличила вложения в американский госдолг, доведя их объем до 6,011 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Минфина США.

Из этой суммы 1,2 миллиарда приходится на долгосрочные облигации, а 4,8 миллиарда долларов — на краткосрочные. Таким образом Россия после резкой продажи ценных бумаг в ноябре почти вернулась на октябрьский уровень вложений.

Общий объем вложений в госдолг США всех стран и международных организаций составляет 7,021 триллиона долларов. Крупнейшим держателем остается Япония — 1,251 триллиона, следом идет Китай (без учета Гонконга)— 1,072 триллиона. В Европе лидером остается Великобритания — 440 миллиардов долларов, пишет Lenta.ru.

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