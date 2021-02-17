Депутат Госдумы (КПРФ) Валерий Рашкин заявил о том, что телеведущий Владимир Соловьев допустил нарушение ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности” и закон “О запрете на реабилитацию нацизма”.

Запрос на проверку высказывания Соловьева, он направил главе Генпрокуратуры Игорю Краснову.

По мнению Рашкина, незаконные высказывания были допущены в ходе программы “Вечер с Владимиром Соловьевым” на “России 1”, где тот заявил о “смелом” Гитлере, сообщает РБК.

Как пояснил Рашкин СМИ, ему непонятно, что зачем Госдуме изучать законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, если представители Центрального телевидения позволяют себе предлагать поставить памятник Краснову и хвалят Гитлера.

Ранее, как писал Topnews, в программе “Вечер с Владимиром Соловьевым” Соловьев заявил о том, что оппозиционер Навальный не стоит уважения, а в качестве примера храбрости привел двух немцев – диверсанта Отто Скорцени и Адольфа Гитлера.

Первого он назвал “бескомпромиссно смелым человеком”, второго “очень смелым человеком”, который “не косил от армии”, как “гульфикфюрер” Навальный.

Сам Соловьев, на упреки в реабилитации, пояснил РБК, что его высказывания не преследовали такой цели.

По его словам, значение фразы следует трактовать как то, что смелость фюрера не является оправданием его поступков.

Телеведущий надеется, что надзорное ведомство отнесется к жалобе Рашкина внимательно. И задался вопросом, будет ли отвечать депутат за ложный донос.

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