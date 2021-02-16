Россию в 2020 году посетило 9,6 млн иностранных граждан, из них с целью туризма — 336 тысяч, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ.

Общее число прибытий иностранных граждан в год пандемии сократилось на 67,5%. Число прибытий с целью туризма — на 93%, до 336 тыс.

Чаще всего Россию в 2020 году посещали граждане Украины — 3,65 млн (-57,6% по сравнению с прошлым годом). В топ-5 также вошли Казахстан — 1,4 млн, Узбекистан — 720 тыс., Таджикистан — 401,8 тыс. и Киргизия — 299,6 тыс. Во вторую пятерку попали Азербайджан, Армения, Финляндия, Белоруссия и Китай.

В первом квартале РФ приняла 5,5 млн гостей из-за рубежа, во втором — 509 тыс., в третьем — 1,83 млн, четвертом — 1,82 млн.

С целью туризма преимущественно приезжали из Китая — 47,6 тыс. (-96,8%). В пятерке также оказались Южная Корея — 30 тыс., Германия — 21,1 тыс., Израиль — 18,8 тыс. и Франция — 17,8 тыс.

Завершили топ-10 Турция, Эстония, Таиланд, Италия и Литва.

При этом почти все туристы побывали в РФ в первом квартале года — тогда прибыло 322,8 тыс. человек. Во втором квартале путешественники из-за рубежа Россию не посещали. В третьем приехали 4 тыс. туристов, в четвертом — 9 тыc.

Minval.az