Кремль изучит вышедшие 15 февраля публикации о внесудебных расправах в Чечне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что я не знакомился с этим материалом. Поэтому я не могу сказать, стало это сюрпризом или нет. Просто не знаком», — отреагировал представитель Кремля, пообещав изучить публикации СМИ.

Он добавил, что подобные материалы касаются правоохранительных органов, и выразил надежду, что силовикам удалось с ними ознакомиться.

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