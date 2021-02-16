

Верховная рада призвала ООН, Европарламент, ОБСЕ, НАТО, другие международные структуры и руководство стран мира усилить давление на Россию и продолжить политику непризнания Крыма и Севастополя как субъекта РФ. Об этом говорится в заявлении, за которое во вторник проголосовали депутаты Рады.

«Осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, продолжать политику непризнания попытки аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь», — говорится в документе.

Рада призвала консолидировать международное взаимодействие «с целью восстановления территориальной целостности Украины», в том числе в рамках украинской инициативы «Крымская платформа». Помимо этого, депутаты настаивают на использовании всех возможных международных механизмов с целью немедленного освобождения всех граждан Украины, которые, по мнению Киева, незаконно удерживаются в РФ.

Minval.az