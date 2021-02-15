17 февраля в рамках краткого рабочего визита в Россию, министр иностранных дел Армении Ара Айвазян встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание будет уделено реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе.

«Будут сверены планы работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщен6ии.

Minval.az