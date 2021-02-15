Предложение основателя Tesla и SpaceX Илона Маска президенту России Владимиру Путину интересное, но надо разобраться. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя приглашение американского предпринимателя пообщаться с Путиным на площадке Clubhouse — недавно запущенной социальной сети.

Песков пояснил, что сам Путин лично не ведет соцсети, поэтому для начала нужно понять, что именно предполагает данный вид общения.

«В целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать», — сказал Песков.

В воскресенье Маск оставил приглашение в Twitter, отметив официальный аккаунт Путина. В комментариях под постом уже на русском языке он написал, что беседа с президентом России была бы для него большой честью.

Minval.az