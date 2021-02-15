Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления из ЕС о том, что визит главы евродипломатии Жозепа Борреля в РФ закончился унижением, напомнил, что по-настоящему унижение Евросоюза произошло в 2014 году, в период кризиса на Украине.

«Таким своего рода поворотным пунктом, когда на Украине случился госпереворот, и Евросоюз показал свою, по большому счету, беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне госпереворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша», — сказал Лавров на пресс-конференции.

«Оппозиция наплевала на эти подписи и на мнение Евросоюза, которое заключалось в необходимости выполнять эту договоренность. И я считаю, что именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза», — добавил глава МИД РФ.

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