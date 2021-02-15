В Узбекистане с 1 января 2023 года во всех организациях будет использоваться узбекский алфавит на латинской графике при разработке, принятии и публикации делопроизводственных и других документов, передает Радио Свобода.

По сообщению Минюста, уже утверждена дорожная карта постепенного перехода к латинице. Документом предусмотрена разработка проектов нормативно-правовых актов, а также новая редакция правил правописания.

Сообщается, что проект постановления правительства об утверждении «Правил орфографии узбекского языка» будет разработан на основе новой редакции узбекского алфавита на латинице.

Дорожной картой также намечен полный перевод на усовершенствованный алфавит на латинской графике официальных веб-сайтов, удостоверяющих личность документов, ID-карт, рабочих бумаг и различных бланков, названий мест, улиц, наименований, названий организаций, вывесок, средств массовой агитации, рекламы и объявлений.

Кроме того, все центральные и местные средства массовой информации, сайты, издательства и типографические предприятия должны будут полностью перейти на латиницу.

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