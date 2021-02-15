Глава КПРФ Геннадий Зюганов ответил в эфире «Говорит Москва» на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в подрыве политической стабильности в стране и угрозах Кремлю.

Зюганов отметил, что все это ложь, а к обвинениям со стороны Жириновского привыкли давно.

От предложений Жириновского всегда «дурно пахнет», а также отличается «лживостью» и «грязью», отметил Зюганов. «Жириновский — первый провокатор, а мы защищали державу и будем защищать», — подчеркнул коммунист. Зюганов считает, что если России объявлена война Западом, то в сложившихся обстоятельств Жириновский должен вести себя иначе.

«Он сам подыгрывает навальнятине, провоцирует», — отметил Зюганов про Жириновского. Для самого лидера КПРФ, по его словам, главный смысл имеют Россия и трудовой народ.

США не просто ведут против России открытую войну. Они к тому прислали «зажигательный снаряд». «Нарядили, с мигалками, из Германии привезли, организовали информационное сопровождение. Вот вся эта операция», — добавил Зюганов. Глава партии подчеркнул, что подобные враждебные действия в отношении своей страны он никогда не поддержит.

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