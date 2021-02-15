«Два дня назад произошел случай, который заставил меня обратиться к народу, чтобы собрать вас перед митингом, назначенным на 20 февраля, чтобы мы могли поговорить друг с другом. Случайно выяснилось, что помимо трехстороннего заявления существует секретно подписанный документ из шести пунктов. Раньше мы не понимали, почему теряем границы, но оказалось, что это еще один предательский документ».

Об этом вчера заявил на митинге на площади Свободы в Ереване кандидат в премьер-министры от «Движения за спасение Отечества» Вазген Манукян.

«Наше Отечество на наших глазах разрушается до конца одним человеком. Мы никогда не видели такого предательства, чтобы лидер страны, не сообщая народу, продавал государство за спиной народа», — отметил он.

Манукян также заявил, что объявленный ранее митинг 20 февраля остается в силе и что повестка дня не изменилась: «избавиться от премьера-предателя, сформировать временное правительство, создать условия для проведения честных выборов».

Minval.az