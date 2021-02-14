В десятках городов России и за рубежом прошла акция сторонников Алексея Навального «Любовь сильнее страха».

В 20:00 по местному времени они выходили во дворы или на улицы, зажигали фонарики и постили фотографии в соцсети с тегом #любовьсильнеестраха. Тег быстро вышел в топ российского твиттера, отмечает «Медуза».

В отличие от предыдущих акций в поддержу Навального власти фактически не препятствовали участникам флэшмоба.

По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 12 человек — в Москве, Новосибирске и Казани.

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