Британские ученые определили, признаком какого смертельного заболевания является бледность кожи. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Express.

Специалисты отметили, что это может свидетельствовать о раке кишечника.

Кроме того, нездоровый цвет лица чаще всего говорит об анемии. Ученые подчеркнули, что это объясняется тем, что организм испытывает нехватку железа из-за онкологического заболевания.

Более постоянными сигналами о наличии данного онкологического заболевания являются частые боли в нижней части живота, изменения в работе кишечника, а также кровь в стуле. Ученые предупредили, что с такими симптомами человеку следует сразу обратиться к врачу.

Minval.az