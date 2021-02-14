Перчатки не защищают от заражения коронавирусом, а наоборот, помогают заразиться другими заболеваниями, что раньше предотвращала естественная защита рук, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

«Перчатки ни от чего не защищают, это коммерческий проект. Нет вируса на поверхностях, ни на дверных ручках, руками он не передается. Серьезные исследования на эту тему были проведены. Смысл очень плохой в перчатках — люди страдают дерматитом. Руки — наша защита, часть врожденного иммунного ответа», — сказал Зверев.

Он отметил, что перчатками «мы собираем всякие кишечные бактерии, грибы, и, если есть такая привычка, то все равно потом лезем в лицо перчатками».

«Когда мы подносим руки к лицу, у человека гораздо меньше шансов заразиться всякими грибковыми заболеваниями, чем в перчатках. На перчатках это все остается. На руках эти микроорганизмы погибают, у нас на руках есть антимикробные пептиды, наша защита», — сказал Зверев (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что «и поливкой улиц дезинфицирующими растворами бессмысленно бороться с коронавирусом, к тому же, другие микроорганизмы вырабатывают устойчивость, как к антибиотикам, если потом такой гриб попадет в госпиталь, вывести его будет нельзя, потому что антисептики одни и те же».

Также ученый призвал размещать в Интернете грамотные и интересные для молодежи объяснения необходимости правильного ношения масок: «Если здоровый человек носит маску, а рядом инфицированный нет, то вероятность заражения все равно 80%. Если оба носят маску, вероятность заражения 1-2%. Маски на улице не надо носить, надо в метро, транспорте. И объяснения должны быть не в газетах, на телевидении — молодежь этого не смотрит, а в Интернете».

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