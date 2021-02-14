В России завершились государственные испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Об этом генеральный конструктор СПРН и генеральный директор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев сообщил в эфире телеканала «Звезда».

«В конце декабря 2020 года мы уже успешно завершили государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности», — сказал он.

По словам Боева, главной задачей, которую удалось решить, была обработка информации и ее передача на высшие командные пункты с использованием новых технологий и высокопроизводительных вычислительных средств.

По данным телеканала, дальнейшие работы по развитию СПРН направят на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.

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