Экс-президент Армении Серж Саргсян в эфире ArmNews прокомментировал слухи о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян является его «проектом».

Саргсян называет произошедшую весной 2018 года бархатную революцию «по сути антикарабахским движением», отвергая обвинения в том, что действующий премьер Никол Пашинян был его «проектом».

«Я такого «проекта» не пожелал бы даже врагу. Вы думаете, я бы сам себе такое «недоразумение» накалякал что ли?» — задается вопросом Саргсян, передает Спутник-Армения.

Бывший президент говорит, что оказался в ситуации цунгцванга когда любое решение приводит к ухудшению ситуации.

В ходе интервью экс-президент ответил на вопросы не только касательно событий 2018 года, но и переговоров по Карабаху.

Полная версия интервью будет показана в понедельник, 15 февраля.

Minval.az