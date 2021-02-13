Адвокаты Алексея Навального обратились в Комитет министров Совета Европы, заявив о неисполнении Россией решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге по делу «Ив Роше», пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

По ее словам, обращение рассмотрят на заседании в марте. Защита будет просить задействовать статью 46 Конвенции по защите прав человека и основных свобод в отношении России.

Решение ЕСПЧ не содержит выводов о политической мотивации или предвзятости уголовного дела. Компенсация Навальным была выплачена.

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