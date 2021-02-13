Украинцы начали доносить на русскоязычных сограждан. Более 600 жалоб из-за использования русского за прошедший месяц получил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Больше всего обращений и жалоб языковой омбудсмен получил от жителей Киева и Киевской области.

Более 120 украинцев пожаловались на нарушения прав, препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания. Еще 281 жалоба связана с отсутствием украинской версии сайтов о предоставлении услуг и интернет-магазинов.

Кремень также получил жалобы из-за использования русского языка депутатами местных советов в Николаеве, Одессе, Днепре и Запорожье. Украинцы жаловались и на нарушения языкового законодательства в сфере образования.

На Украине с 16 января сфера обслуживания перешла на украинский язык, обслуживать клиента на другом языке можно только по его просьбе.

Minval.az