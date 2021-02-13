В капиллярах скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 пациентов американские медики нашли множество микротромбов, из-за которых мозг недостаточно насыщался кислородом, сообщается в научном журнале JAMA Neurology.

Речь идет о пяти пожилых пациентах, страдавших от нарушения в работе сознания, потери сознания и других негативных воздействий COVID-19 на мозг.

«В их капиллярах оказались следы хронической нехватки кислорода и множество мегакариоцитов — клеток, которые отвечают за выработку «стройматериалов» для тромбов», — рассказали авторы исследования.

Ученые пока не могут объяснить появление этих клеток в сосудах. По данным исследователей, проникновение мегакариоцитов в капилляры мозга связано именно с коронавирусом.

Доцент Университета Джонса Хопкинса Дэвид Науэн и его коллеги считают, что COVID-19 отражается на работе клеток сосудов, из-за чего в них начинается выработка сигнальных веществ, которые провоцируют формирование тромбов.

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