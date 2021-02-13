После того как официальный белорусский Telegram-канал «Пул первого» опубликовал скан подписей глав ВОЗ и Еврокомиссии под письмом от 22 января 2021 года, в котором Александр Лукашенко называется «президентом Республики Беларусь» и «его превосходительством», официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано пояснил в пятницу, 12 февраля, что отправкой этого послания занималась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По его словам, письмо было направлено Лукашенко как будущему председателю государств СНГ, в нем содержалось приглашение Беларуси в Инициативу по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT) «в этом качестве».

Стано подчеркнул, что хотя ВОЗ выбрала для использования в официальном почтовом адресе обозначение «президент республики», это никоим образом не означает изменение позиции ЕС, который считает, что Лукашенко не обладает демократической легитимностью.

«Это письмо было призвано способствовать вовлечению Беларуси в глобальные усилия по борьбе с пандемией коронавируса и ничего не меняет в твердой позиции ЕС по отношению к Лукашенко и в том, какие практические последствия эта позиция имеет для наших с ним отношений», — указал Петер Стано DW.

Minval.az