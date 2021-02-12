Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в июне.

Об этом в ходе традиционных брифингов в Национальном Собрании Армении заявил глава партии «Светлая Армения» и председатель ее парламентской фракции Эдмон Марукян.

По словам депутата, если у властей Армении действительно имеется тот рейтинг, о котором они ранее заявляли, то они обязательно должны были провести выборы, и тогда уже окончательно все стало бы ясно.

«Внеочередные выборы были отложены, и я думаю, что они пройдут в июне. Вот в июне и посмотрим на этот рейтинг. Одно очевидно: у представителей власти нет возможности спокойно гулять по улицам. Это не террор, но из-за решений, которые они приняли, «у них нет лица». Это ваш рейтинг? Нет проблем. Наслаждайтесь им», — сказал парламентарий, добавив, что власть в Армении уже стала бывшей.

Депутат отметил, что представители власти еще не осознают всю сложность своего положения.

Minval.az