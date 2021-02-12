Россия никогда не будет инициатором разрыва отношений с Евросоюзом, смысл заявления главы МИД Сергея Лаврова исказили, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. При этом он призвал Брюссель к равноправному сотрудничеству.

«Все-таки СМИ вот этот вот, ставший сенсационным заголовок, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого — мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да — мы будем готовы. Потому что надо быть готовым к худшему», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что именно об этом говорил министр.

«А смысл исказили, исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом», — отметил представитель Кремля.

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