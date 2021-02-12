Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о своем отношении к «доброжелателям» в сети и слухах о его незаконнорожденном сыне.

В интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» Лавров, отвечая на вопрос о том, затрагивают ли его оскорбления, «попытки вбросить какую-нибудь грязь» о членах его семьи, сказал: «Сам я это не читаю».

«Иногда «доброжелатели» привлекают внимание из самых лучших побуждений. Например, шесть-семь месяцев назад показали репортаж, как всегда, это анонимно, о том, что в хозяйственных подразделениях МИД России работает мой незаконнорожденный сын», — добавил он.

«Но что-то он не ходит к папе. Видимо, хорошо зарабатывает», — пошутил министр.

По его словам, «ни один член правительства, тем более министр иностранных дел, не имеет права позволять выбить себя из колеи».

«Честно говоря, мне это дается без какого-либо труда. Но тем, кого это задевает, надо держать в себе эти совершенно справедливые чувства и эмоции», — сказал Лавров.

Он отметил, что «в Голливуде давным-давно была пословица: «Never let them see you sweat» («Никогда не давай им возможности увидеть, как ты вспотел»)».

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